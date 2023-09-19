Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о порядке выбора главы ЦИК

Для утверждения кандидатуры главы Центризбиркома необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии в первом чтении одобрил пакет законодательных изменений, согласно которым для утверждения кандидатуры главы Центральной избирательной комиссии необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76. Трансляция пленарного заседания шла на сайте законодательного органа.

"81 за и 0 против. Пакет в первом чтении принят", - объявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Если кандидаты на пост главы или членов ЦИК не сумеют заручиться поддержкой 90 депутатов, за них повторно проголосуют, однако на этот раз потребуется поддержка 76 парламентариев. Если с первого раза не удастся заручиться поддержкой 76 депутатов, кандидатуры будут вынесены на голосование повторно. В случае провала список кандидатов направят президенту Грузии, который единолично примет решение и назначит новых членов и главу Центризбиркома.

Порядок избрания главы ЦИК Грузии несколько раз менялся в последние годы. В 2021 году решено, чтобы председателя Центризбиркома избирали 100 из 150 депутатов. Однако до сих пор политические силы не смогли добиться консенсуса по поводу кандидатуры нового главы ЦИК. В июне текущего года парламент принял поправки и понизил ценз со 100 до 76 голосов. Однако новый глава ЦИК по-прежнему не назначен. С 2021 года Центральную избирательную комиссию возглавляет Георгий Каландаришвили, полномочия которого каждый раз автоматически продлеваются на полгода.