МИД Турции назвал операцию Азербайджана в Карабахе вынужденной мерой

В ведомстве считают, что обеспечение продолжения всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией является единственным способом установления мира

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужденно принял меры в Карабахе, приступив к проведению контртеррористической операции.

"Сегодня, 19 сентября, азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов. Не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны. Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы считаем, что обеспечение продолжения всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, который до сих пор тщательно осуществлялся и ориентирован на результат, является единственным способом установления мира, обеспечения безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе", - отмечается в документе.

Азербайджанское министерство обороны заявило во вторник о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями являются обеспечение положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.