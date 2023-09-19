19 сентября, 16:16
Военная операция на Украине

В США заявили, что вынесли уроки из конфликта на Украине

Соединенные Штаты уделяют больше внимания развитию средств защиты от беспилотников, отметила министр армии США Кристин Уормут

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Военные Соединенных Штатов вынесли некоторые уроки из конфликта на Украине и уделяют больше внимания развитию средств защиты от беспилотников. Об этом сообщила министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут.

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"Один из уроков, который мы усвоили благодаря Украине, - это то, что ведение огня по-прежнему будет очень важно, но нам, возможно, будет нужна органическая защита с воздуха - маневренные подразделения, которые смогут защитить от беспилотников. Еще одна вещь, которой нам нужно больше уделять внимания, и мы уже начали больше этим заниматься, - это обеспечение работы наших бригад <...> с беспилотниками и работы по борьбе с беспилотниками", - сказала министр, выступая на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).

"Один из самых значимых уроков - это то, какую роль играют беспилотные системы, каковы их возможности в области зондирования, а также необходимость защищаться от них. <...> Нам нужно будет стрелять и быстро перемещаться, потому что мы не сможем действовать на определенных позициях, как раньше. Я думаю, мы усвоили много уроков о том, как командовать и контролировать войска, о коммуникации", - добавила министр.

В качестве примера она привела вопрос использования личных мобильных телефонов и другой техники, сигнал которой можно отследить. Также Уормут подчеркнула, что армия США наращивает производство вооружений и признает важность "невероятно больших магазинов оружия". Кроме того, указала министр, из-за конфликта на Украине американские военные изучили ситуацию на оружейных складах. 

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