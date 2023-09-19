Госдеп: сбой торговли через Тайваньский пролив лишит работы более 180 тыс. американцев

Он также серьезно нарушит цепочки поставок полупроводников, жизненно необходимых для экономики и обороны США, отметила заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Любой сбой торговли через Тайваньский пролив сразу лишит работы более 180 тыс. американцев, а также серьезно нарушит цепочки поставок полупроводников, жизненно необходимых для экономики и обороны США. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник.

"Почему Тайвань важен [для США]? С географической точки зрения, морские пути Тайваня являются артериями мировой торговли, причем половина мировой торговли ежегодно проходит через Тайваньский пролив, - сказала она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. - Поэтому любой сбой [в торговле] будет остро ощущаться во всем мире, он будет угрожать более чем 180 тыс. американских рабочих мест, нарушая важнейшие цепочки поставок от [штата] Алабама до Вашингтона".

Резник также добавила, что современные тайваньские полупроводники "являются сердцем мировой экономики": они используются как в бытовых приборах, медицине и автомобилях, но при этом они "необходимы для американской обороны, для наших истребителей следующего поколения, спутников, радаров и противоракетной обороны".