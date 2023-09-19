ВТС между Россией и Ираном закрепят в договоре о долгосрочном сотрудничестве стран

Как отметил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Мохаммад Багери, благодаря лидерам обоих стран отношения Ирана с РФ развиваются и "приобретают новые и разнообразные аспекты"

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Россией и Ираном станет одним из пунктов договора о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Сейчас, как вы знаете, разрабатывается договор о долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Россией, и в нем предусмотрено в том числе военно-техническое сотрудничество. Это подготовит хорошую почву для развития отношений между двумя странами", - сказал Багери.

"По поручению духовного лидера Ирана мы стараемся развивать отношения с Россией на долгосрочную перспективу", - добавил он.

По словам Багери, благодаря лидерам обоих стран отношения Ирана с РФ развиваются и "приобретают новые и разнообразные аспекты".

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана подчеркнул, что в результате изменений в мире становится очевидно, "что та эра однополярного мира, которую насаждали США, подходит к концу, и мир вступил в эпоху многополярности".

Он добавил, что Иран и Россия придерживаются схожих позиций, и это подтвердили, в частности, обсуждения, состоявшиеся недавно в рамках конференции по международной безопасности в Москве.

Потенциал сотрудничества Ирана и РФ

Багери добавил, что Тегеран и Москва еще далеки от реализации полного потенциала сотрудничества двух стран. "Несмотря на то, что наши отношения в последние годы развиваются, мы еще очень далеки от реализации полного потенциала, который есть у двух стран. Мы очень далеки от этой точки, и мы должны многое сделать, чтобы полностью пользоваться существующим потенциалом сотрудничества", - убежден иранский военачальник.

Он отметил, что "военная сфера является двигателем и авангардом для развития отношений между Ираном и Россией, и проведение таких мероприятий, как военные консультации и комиссии, может способствовать резкому развитию отношений между двумя странами".