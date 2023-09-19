Польша заявила, что на посту председателя ЕС в 2025 году будет укреплять отношения с США

По словам президента республики Анджея Дуды, "Европа слишком часто забывает, что своей безопасностью и процветанием она обязана Соединенным Штатам"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Польша намерена сделать важнейшим приоритетом своего председательства в Европейском союзе в 2025 году укрепление отношений сообщества с США. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Главным приоритетом Польши на период председательства в ЕС в первой половине 2025 будет укрепление трансатлантических отношений и сотрудничества между ЕС и США", - сказал он.

По его словам, "Европа слишком часто забывает, что своей безопасностью и процветанием она обязана Соединенным Штатам". "США играли ведущую роль в обеспечении безопасности Европы на протяжении более чем века", - утверждает Дуда.

Как указал польский лидер, сейчас США оказывают Украине самый большой объем помощи. "Сегодня многие страны обвиняют в том, что они затягивают конфликт, поставляя необходимое вооружение Украине. Это ошибочная логика", - заявил он.