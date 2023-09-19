Британия поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Великобритания дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Сегодня мы продемонстрировали незыблемость обязательств Великобритании перед Украиной и утвердили дополнительную военную помощь, в том числе пообещали предоставить дополнительно десятки тысяч артиллерийских снарядов, - сказал он. - Мы также определились с тем, каким образом Великобритания в ближайшие месяцы будет оказывать помощь Украине по ключевым направлениям, включая ПВО, дальнобойные ракеты и обучение [украинских военнослужащих]".