19 сентября, 16:19,
обновлено 19 сентября, 16:34
Военная операция на Украине

Британия поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Великобритания дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит телеканал Sky News.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня мы продемонстрировали незыблемость обязательств Великобритании перед Украиной и утвердили дополнительную военную помощь, в том числе пообещали предоставить дополнительно десятки тысяч артиллерийских снарядов, - сказал он. - Мы также определились с тем, каким образом Великобритания в ближайшие месяцы будет оказывать помощь Украине по ключевым направлениям, включая ПВО, дальнобойные ракеты и обучение [украинских военнослужащих]". 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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