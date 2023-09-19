Шольц заявил, что вопрос реформирования ООН не будет решен в Нью-Йорке "на этой неделе"

По словам канцлера ФРГ, важно, чтобы эта тема значилась в повестке дня

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос реформирования Организации Объединенных Наций не будет решен "сегодня или на этой неделе".

"Конечно, еще одна тема - это реформа самой Организации Объединенных Наций. Это не будет решено здесь сегодня или на этой неделе", - заявил Шольц журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, по его словам, важно, чтобы эта тема значилась в повестке дня. Прогресс, как указал канцлер, был достигнут в других областях. "Тот факт, что Африканский союз теперь приглашен в G20, является важным знаком. Но дело в том, что многие другие страны могут иметь большее влияние на то, что здесь происходит", - пояснил глава правительства ФРГ, добавив, что это особенно справедливо в отношении Совета Безопасности.

"Мы, как и многие другие, привержены реформе", - заверил Шольц.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что международные институты в их нынешнем состоянии не отражают реалии современного мира и не позволяют эффективно реагировать на проблемы. По его мнению, "настало время обновить многосторонние институты, базируясь на экономических и политических реалиях XXI века, в основе которых лежат закрепленные в Уставе ООН и международном праве равенство, солидарность и универсальность", что означает "реформу Совета Безопасности ООН в соответствии с современным миром".

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.