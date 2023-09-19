СМИ: высылаемый из Канады сотрудник посольства Индии возглавлял резидентуру разведки

По данным газеты Indian Express, канадские власти намеренно публично раскрыли имя Павана Кумара Рая по политическим соображениям

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объявленный в Канаде персоной нон грата сотрудник посольства Индии в этой стране Паван Кумар Рай возглавлял легальную резидентуру внешней разведки Research and Analysis Wing (RAW). Об этом сообщает газета Toronto star со ссылкой на канадскую национальную службу разведки.

Принадлежность Рая к спецслужбам Индии подтверждают источники индийского издания Indian Express. По их словам, до перехода в RAW Рай был кадровым офицером спецслужбы по борьбе с распространением наркотиков в индийском западном штате Пенджаб.

Indian Express подчеркивает, что опубликовало имя дипломата после того, как оно было впервые оглашено властями Канады, объявившими о нежелательности дальнейшего пребывания Рая в стране якобы за причастность к убийству в июне в городе Суррей сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Нижара, главаря запрещенной в Индии экстремистской группировки Khalistan Tiger Force.

"Канадские власти намеренно публично раскрыли имя высылаемого сотрудника индийского посольства по политическим соображениям. Им необходимы голоса сикхской диаспоры в Канаде", - заявил изданию один из источников.

По словам другого собеседника Indian Express, канадские власти обязаны обеспечить безопасность Раю, пока он не выехал на родину. "Для Рая находиться в Канаде сейчас огромный риск. Радикальные сикхи будут вести охоту за ним", - считает источник.

Проблемы с индийскими сепаратистами в Канаде

10 сентября премьер Индии Нарендра Моди в беседе с находившимся в Нью-Дели на саммите "Большой двадцатки" главой канадского правительства Джастином Трюдо выразил серьезную обеспокоенность антииндийскими вылазками экстремистских элементов в Канаде, которые пропагандируют сепаратизм, подстрекают к насилию в отношении ее дипломатов и угрожают представителям индийской общины.

19 сентября Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата через несколько часов после того, как Канада сообщила о выдворении сотрудника индийского посольства, объяснив это "потенциальной" причастностью Индии к убийству Нижара. Индийский МИД полностью отверг эти утверждения канадской стороны как абсурдные и мотивированные.