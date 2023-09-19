19 сентября, 16:35

Делегатов уличили в просмотре соцсетей во время речи Байдена на Генассамблее ООН

В сообщении пресс-пула Белого дома констатируется, что в выступлении президента США "не было объявлено о новых инициативах, по сути, была повторена позиция администрации"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Делегаты в зале заседаний ГА ООН во время выступления президента США Джо Байдена просматривали Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Google Maps.

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Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, сопровождающего американского лидера во время его поездки в Нью-Йорк.

"С той точки, откуда я наблюдаю, я могу видеть, что делегаты, пока выступал президент США, просматривали свои аккаунты в Instagram и использовали Google Maps, чтобы планировать свои маршруты", - отметила входящая в пресс-пул журналистка.

В сообщении также констатируется, что в выступлении Байдена "не было объявлено о новых инициативах, по сути, была повторена позиция администрации". Журналистка констатировала, что президент США "придерживался одного и того же тона во время выступления", за исключение моментов, когда речь шла о России и проведению ею специальной военной операции на Украине. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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