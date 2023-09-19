19 сентября, 16:43,
обновлено 19 сентября, 17:02

Эрдоган на сессии ГА ООН заявил, что Карабах является территорией Азербайджана

AP Photo/ Richard Drew
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/ Richard Drew

Президент Турции отметил, что "Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью" в Карабахе

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Карабах, где Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия", является азербайджанской территорией.

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Об этом он сказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Карабах - это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность", - сказал он. Эрдоган добавил, что "Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью" в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипГенассамблея ООНСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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