Эстония не будет изымать автомобили с российскими номерами

Как заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, на этой неделе он предложит правительству, чтобы автомобили с номерами РФ были зарегистрированы в его стране или вывезены оттуда в течение определенного периода времени

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

По его информации, глава ведомства заявил, что на этой неделе он предложит правительству, чтобы автомобили с российскими номерами были зарегистрированы в Эстонии или вывезены из страны в течение определенного периода времени. Министр хочет установить начало этого срока задним числом 13 сентября, сообщает портал. "В деталях мы сотрудничаем с Налогово-таможенным департаментом, который применяет такие санкции, а также с Транспортным департаментом и собственными подведомственными учреждениями", - приводит Delfi слова Ляэнеметса.

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Кроме того, стоит вопрос о конфискации машин с российской регистрацией, которые въехали на территорию стран ЕС до начала действия ограничений.

Эстония, которая вместе с другими прибалтийскими государствами закрыла въезд автомобилям с российской регистрацией, повысила стоимость бронирования конкретного временного отрезка для прохождения погранконтроля на выезд из страны в РФ. Цена выросла с €5 до €9 для легковых автомобилей, с €1 до €16 - для автобусов. Цена для грузовых авто останется на уровне €16, для рейсовых авто сохранится бесплатный льготный проезд, также все водители могут пересечь границу бесплатно в порядке общей очереди.