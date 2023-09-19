Reuters: Канада приостановила торговые переговоры с Индией из-за убийства лидера сикхов

По данным агентства, Канада тесно сотрудничала с США по делу о возможной связи Индии с убийством Хардипа Сингха Нижара

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Канада ранее в сентябре приостановила торговые переговоры о свободной торговле с Индией в связи с убийством в июне лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, к которому, по мнению Оттавы, могут быть причастны индийские спецслужбы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в канадском правительстве.

8 сентября канадский премьер-министр Джастин Трюдо отказался пояснить причину приостановки торговых переговоров о свободной торговле между Канадой и Индией, которая произошла незадолго до саммита Группы двадцати (G20). Канадские СМИ тогда со ссылкой на индийское посольство в Оттаве сообщали, что переговоры были "поставлены на паузу" по канадской инициативе. О причинах такого решения не говорилось. Переговоры ведутся с 2022 года.

Другой источник Reuters сообщил, что Канада тесно сотрудничала с США по делу о возможной связи Индии с убийством лидера сикхской общины Канады.

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству Нижара 18 июня 2023 года в канадской провинции Британская Колумбия. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела" и ожидает "полного сотрудничества" от Нью-Дели по этому вопросу.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. В посольстве Индии в Оттаве пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать ситуацию.