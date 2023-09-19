Глава британского МИД подтвердил, что КНР приглашена на саммит по безопасности ИИ

Он пройдет в Великобритании в начале ноября

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Китая получили приглашения принять участие в саммите по безопасному применению искусственного интеллекта (ИИ), который пройдет в Великобритании в начале ноября. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, комментируя сообщения СМИ о том, что участие китайских делегатов может быть ограничено на фоне недавнего шпионского скандала.

"Мы не сможем защитить британское общество от связанных с ИИ рисков, если будем подвергать остракизму страну, которая является одним из лидеров в сфере технологий, использующих ИИ, - сказал Клеверли, слова которого приводит агентство Reuters. - Подход Соединенного Королевства к отношениям с Китаем предполагает защиту наших институтов и инфраструктуры, согласование действий с партнерами, а также взаимодействие [с Пекином] в тех сферах, где это отвечает национальным интересам Соединенного Королевства".

Источники газет The Guardian и Financial Times ранее утверждали, что британское правительство изучается возможность пригласить представителей КНР лишь на первый из двух дней саммита. Это якобы связано с опасениями спецслужб по поводу того, что некоторые из делегатов могут оказаться информаторами разведслужб Китая. Дополнительное внимание к этой теме привлек скандал с сотрудником британского парламента, которого в начале сентября задержали по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Известно, что на саммит ранее были приглашены президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент США Джо Байден, который не сможет поехать в Великобританию, но отправит вместо себя вице-президента Камалу Харрис. Кроме того, приглашены главы крупнейших технологических компаний, включая владельца Space X, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска. Британские власти не сообщают, кто именно из руководства КНР получил приглашение на мероприятие.

По данным The Guardian, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с угрозами, которые ИИ может потенциально представлять для жизни людей, в том числе возможность использования ИИ частными лицами или государствами для создания новых патогенов и биологического оружия. Глава британского правительства Риши Сунак надеется, что мероприятие станет ежегодным и поможет королевству занять лидирующее положение в сфере регулирования технологии ИИ.

Встреча пройдет на территории усадьбы Блетчли-парк. Там в годы Второй мировой войны располагалась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma. Впоследствии на базе GC&CS была создана британская служба радиоэлектронной разведки (Government Communications Headquarters, GCHQ, Центр правительственной связи) - аналог Агентства национальной безопасности США.

Отношения Лондона и Пекина

В правящей Консервативной партии Великобритании ведутся ожесточенные споры о том, какую политику Лондон должен проводить на китайском направлении. В конце апреля Клеверли указал на необходимость налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. В конце августа он посетил КНР, став первым за пять лет главой Форин оффиса, совершившим подобный визит. По итогам поездки Клеверли заявил, что обеспечение безопасности Великобритании всегда будет приоритетом Лондона при выстраивании отношений с Пекином, однако вновь высказался за прагматичные рабочие отношения с Китаем. Это вызывает недовольство ястребов из правого крыла Консервативной партии, требующих ввести дополнительные ограничения на деятельность китайских компаний в важных для страны сферах, а также санкции против ряда отраслей промышленности КНР.

13 марта британский кабинет министров опубликовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Китай назван "определяющим эпоху вызовом" для королевства.