Оппозиция в Нигерии продолжает пытаться отменить итоги президентских выборов

Она также пытается оспорить решение специального суда страны от 6 сентября

ПРЕТОРИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров оппозиции Нигерии Атику Абубакар подал иск в Верховный суд страны с целью добиться отмены результатов состоявшихся в минувшем феврале президентских выборов, на которых победил Бола Тинубу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Тем самым оппозиция пытается оспорить решение специального суда Нигерии от 6 сентября, согласно которому нет никаких оснований для признания выборов несостоявшимися, а их итогов - недействительными. Верховный суд является высшей инстанцией для рассмотрения данного дела.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них участвовали 18 кандидатов. 1 марта избирком объявил, что на них победил кандидат от правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Тинубу, набравший 8,7 млн голосов (37%). Вторым стал кандидат от оппозиционной Народно-демократической партии Абубакар, за которого проголосовали 6,9 млн человек (29%), третьим - Оби, получивший 6,1 млн голосов (25%). 29 мая Тинубу был приведен к присяге в качестве президента Нигерии.