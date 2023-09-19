Дуда призвал Киев помнить, что помощь на Украину поступает через Польшу

Киев намерен судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Польский лидер Анджей Дуда напомнил намеренному судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна Киеву, что через Польшу на Украину идет транзит с помощью. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины", - сказал Дуда, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения продлить запрет на поставки в Польшу украинского зерна.

Через Польшу на Украину осуществляются поставки вооружения, а также гуманитарной помощи со всего мира.​​​​