Лидер Кубы заявил, что защита прав человека не должна быть средством давления

Мигель Диас-Канель отметил, что страна намерена работать в составе Совета ООН по правам человека "без политизации и двойных стандартов"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Дело защиты прав человека является общим и не предполагает превращения их в инструмент давления на другие государства в интересах определенной страны. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Защита прав человека - это общий идеал, который требует духа солидарности, уважения и конструктивного диалога между государствами. К сожалению, спустя 75 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека реальное положение дел в мире совсем другое. Этот вопрос стал политическим оружием могущественных государств, стремящихся подчинить себе независимые государства Юга, - сказал кубинский лидер. - Ни одна страна не имеет права считать себя образцовой парадигмой соблюдения прав человека и на этой почве клеймить другие модели, культуры или суверенные государства".

Диас-Канель отметил, что Куба намерена работать в составе Совета ООН по правам человека "без политизации и двойных стандартов". "Мы выступаем за диалог и сотрудничество как эффективные способы поощрения и защиты прав человека для продвижения прав человека без политизации, без избирательности, без применения двойных стандартов и давления, - сказал он. - Куба представила свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на период 2024-2026 гг. - В случае избрания голос Кубы будет и впредь звучать в духе универсальной позиции стран Юга в поддержку законных интересов развивающихся стран, с конструктивной приверженностью и непоколебимой ответственностью за полную реализацию прав человека".

Лидер страны также осудил введенное против Гаваны в 1962 году торгово-экономическое эмбарго со стороны США, которое, по его словам, "сказывается на росте миграционных потоков" и "влечет болезненные издержки для кубинских семей, демографии и экономики страны".