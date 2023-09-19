19 сентября, 17:09

Глава МИД Армении обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию с Азербайджаном

Арарат Мирзоян указал на "агрессивное поведение Азербайджана"

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид указал на "агрессивное поведение Азербайджана". Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

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"18 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. В ходе беседы были отмечены продолжающиеся провокации Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, скопление азербайджанских войск и военной техники вдоль границы Армении и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, продолжающееся агрессивное поведение Азербайджана. Арарат Мирзоян отметил необходимость безоговорочного выполнения пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о немедленном снятии блокады Лачинского коридора и предотвращении этнической чистки народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Глава МИД Армении особо отметил юридически обязательные решения Международного суда ООН, не выполняя которые Азербайджан подрывает усилия, направленные на установление стабильности в регионе. Одним из проявлений такого подхода является запрет на прохождение через Лачинский коридор представителя ОБСЕ. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость незамедлительного применения соответствующих инструментов по отношению к Азербайджану со стороны ОБСЕ. 

Теги:
АзербайджанАрменияГенассамблея ООНСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаШмид, ХельгаМирзоян, Арарат Самвелович
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