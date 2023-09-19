Президент ЮАР провел на полях сессии ГА ООН встречу с Зеленским

Стороны, в частности, обсудили дальнейшие действия по мирной инициативе стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что встретился на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским с целью обсудить дальнейшие действия по мирной инициативе [стран Африки], обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал Рамапоса на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Рамапоса является одним из инициаторов миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. 16 июня делегация лидеров семи африканских стран, включая ЮАР, посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.