Эрдоган осудил негативные события в отношениях между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции выразил надежду, что эти события в регионе быстро закончатся

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил события, в которые оказались вовлечены Азербайджан и Армения. Соответствующее заявление он сделал, выступая на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я категорически осуждаю последние негативные события в отношениях между Арменией и Азербайджаном и надеюсь, что эти события в регионе быстро закончатся", - сказал он.

Эрдоган пояснил, что делает это заявление, "ощущая свою ответственность" за произошедшее. Он добавил, что Анкара ждет от Еревана выполнения обязательств, "в особенности по открытию Зангезурского коридора". Турция, по его словам, готова продолжать "оказывать содействие и продолжать усилия для диалога между сторонами" и преследует цель, чтобы "армяне и азербайджанцы мирно жили бок о бок на земле Азербайджана".