Конгрессвумен США заявила, что Байден находится у Зеленского в кармане

Марджори Тейлор-Грин добавила, что не станет голосовать за выделение Киеву дополнительного финансирования

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) заявила, что американский лидер Джо Байден находится в кармане президента Украины Владимира Зеленского, а сама она не станет голосовать за выделение Киеву дополнительного финансирования.

"Зеленский - не губернатор 51-го [американского] штата, однако Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Он мог хотя бы надеть костюм и галстук, когда требует от нас денег. Но даже в таком случае я проголосовала бы против", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

Тейлор-Грин неоднократно заявляла, что выступает решительно против выделения Киеву дополнительного финансирования и не поддержит соответствующий запрос Белого дома. Она также указывала на провальность антироссийских санкций и призывала Байдена прекратить тратить миллиарды долларов на Украину в ущерб нуждающимся в помощи американским гражданам, в частности пострадавшим в результате пожаров на Гавайских островах.