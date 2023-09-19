В Азербайджане обнародовали количество уничтоженной армянской техники в Карабахе

По словам главы пресс-службы азербайджанского военного ведомства Анара Эйвазова, уничтожены до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок, около 30 минометов, а также 2 зенитно-ракетных установки и 6 станций РЭБ "Мортира"

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Десятки единиц военной техники и артиллерийских установок вооруженных сил Армении были уничтожены в Карабахе ударами азербайджанской армии, заявил глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства Анар Эйвазов.

"В результате предпринятых азербайджанской армией локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе было уничтожено до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок, около 30 минометов, а также 2 зенитно-ракетных установки и 6 станций РЭБ "Мортира", принадлежащих вооруженным силам Армении", - заявил Эйвазов на брифинге для прессы.

По его словам, азербайджанские подразделения наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам. "Мирное население и гражданские объекты не являются нашими целями", - отметил Эйвазов.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.