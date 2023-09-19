Министр армии США заявила, что война с Китаем не является неизбежной

Конфликт можно предотвратить, и для этого американские военные должны заниматься сдерживанием, отметила Кристин Уормут

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Военный конфликт между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе не является неизбежным, его можно предотвратить, и для этого американские военные должны заниматься сдерживанием. Об этом сообщила министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут.

"Я не думаю, что война, например, с Китаем, неизбежна, но, чтобы нам не пришлось воевать, необходимо эту войну сдерживать. Я думаю, что в этом вопросе армия играет очень важную роль", - сказала министр, выступая на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).

По словам Уормут, сухопутные войска - наиболее "прочная сила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская армия активно взаимодействует с партнерами США, в частности, с Таиландом, Вьетнамом и Филиппинами. "[Необходимо] демонстрировать, что эти отношения сильны, что мы поддерживаем оперативную совместимость с нашими союзниками и партнерами в регионе, и периодически демонстрировать наши возможности", - добавила министр.

В качестве примера Уормут привела ведение огня из реактивной системы залпового огня HIMARS, что она назвала "сдерживанием при помощи силы".