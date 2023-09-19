В Колумбии заявили, что втягивающие Латинскую Америку в конфликт на Украине разожгли его

Президент Густаво Петро призвал провести две мирные конференции под эгидой ООН, посвященные Палестине и Украине

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Страны, которые пытаются втянуть Латинскую Америку в конфликт на Украине через отправку вооружений, сами помогли его возникновению. Такое мнение высказал президент Колумбии Густаво Петро, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Латинскую Америку призвали отправить вооружения, отправить людей на поле боевых действий. Они забыли, что в наши страны несколько раз вторгались те, кто сегодня говорит о борьбе против вторжений. Они забыли, что вторглись в Ирак, Сирию, Ливию из-за нефти. Они забыли, что по тем же причинам, которые они называют для защиты [президента Украины Владимира] Зеленского, следовало бы защищать Палестину", - сказал он.

"Они забыли, что для того, чтобы выполнить цели устойчивого развития, нужно было остановить все войны. Но они помогли разжечь одну, потому что это отвечало интересам мировой власти в их игре престолов, в их голодных играх, и забыли завершить другую, потому что положить ей конец не было в их интересах", - считает Петро. Он в очередной раз призвал провести две мирные конференции под эгидой ООН, посвященные Палестине и Украине.

Петро также указал, что развитые страны не выполнили обещания по финансированию борьбы с изменением климата. "У них нет $100 млрд, чтобы дать их другим странам и защитить их от наводнений и ураганов, но есть на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга", - добавил колумбийский лидер.

В январе глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон заявила, что Куба, Венесуэла, Никарагуа и еще шесть стран Латинской Америки имеют российское вооружение и США работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине". Позднее Петро подтвердил, что Вашингтон просил передать Украине имеющиеся у Колумбии вооружения российского и советского производства, однако он отказался это сделать.