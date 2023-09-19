Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН

Президент Турции также заявил о "поддержке позиции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформирования" Совета

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь призвал всемирную организацию расширить состав Совета Безопасности.

"К сожалению, сейчас мы не можем нарисовать более оптимистичную картину мира. Мы продолжаем сталкиваться со все более опасными вызовами по сравнению с прошлым годом. Совет Безопасности не может больше гарантировать мировую безопасность и стал полем битвы политических стратегий пяти стран. Приятно видеть, что наши призывы к повышению эффективности этого органа находят все больше отклика внутри ООН. Мы вновь говорим, что мир больше пяти", - сказал он, имея в виду пять постоянных членов СБ ООН - Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Эрдоган заявил о "поддержке позиции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформирования" Совета и в целом о повышении эффективности всемирной организации.

"Мир больше пяти" - слоган, который остается одним из основных международных призывов Эрдогана на протяжении последних лет. Он продолжает настаивать, что СБ ООН необходимо расширять для повышения эффективности дискуссий и решений и что нынешнее положение ущемляет права других государств.