Спикер Палаты представителей США не подтвердил готовность одобрить новую помощь Киеву

Исполнительная ветвь власти США ранее запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказался подтвердить готовность санкционировать выделение Украине нового крупного пакета американской финансовой помощи.

Беседуя с журналистами на Капитолийском холме, Маккарти, представляющий оппозиционную Республиканскую партию США, по сути, сигнализировал об отсутствии намерения поддержать на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским планы Белого дома, предусматривающие ассигнование нового значительного пакета помощи Киеву. "А Зеленский избран в Конгресс [США]? Он наш президент? Не думаю, что я должен брать [перед Киевом] обязательство по чему бы то ни было, и, думаю, у меня для него [Зеленского] есть вопросы. Где отчетность по деньгам, которые мы уже потратили [на оказание содействия Украине]?" - заявил Маккарти. В американской государственной иерархии он занимает третий по значимости пост.

Как ожидается, Зеленский, прибывший 18 сентября в США с визитом, после участия в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прибудет в Вашингтон. На 21 сентября запланированы его переговоры с президентом США демократом Джо Байденом в Белом доме. Кроме того, предполагается, что Зеленский проведет в Вашингтоне встречи в Палате представителей и Сенате Конгресса США.

Маккарти подтвердил, что встреча с Зеленским внесена в рабочие графики двухпартийной группы американских законодателей на 21 сентября. Спикер Палаты представителей выразил уверенность в том, что избиратели в США прежде всего требуют от Киева отчета об освоении уже выделенной американской помощи. Кроме того, Маккарти спросил, адресовав свой вопрос Киеву: "В чем заключается план победы?" "Думаю, именно это хочет знать американская общественность", - сказал про две означенные группы вопросов влиятельный законодатель. При этом он осудил решение России о проведении специальной военной операции на Украине.

"Я с самого начала говорил, что хочу подотчетности в плане расходования заработанных тяжким трудом средств налогоплательщиков, независимо от того, в чем заключается вопрос. Я буду слушать американскую общественность. Я буду учитывать происходящее в Конгрессе. Но у меня будут вопросы к президенту Зеленскому", - добавил Маккарти.

Запрос Белого дома

Исполнительная ветвь власти США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности.

Как сообщила 15 сентября газета The Hill, специализирующаяся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы в Палате представителей выражают все больше сомнений в необходимости одобрения этого запроса. Издание отметило, что республиканцы в нижней палате Конгресса, придерживающиеся крайне правых взглядов, "давно выступали против дальнейшего выделения средств Украине". Однако, как уточнялось в статье со ссылкой на ряд других законодателей, все больше "умеренных республиканцев в Палате представителей также выражают озабоченность" по вопросу предоставления дополнительных средств Киеву.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) написала на днях в социальной сети X (ранее Twitter), что Зеленский "уже успел получить более $113 млрд из заработанных американскими налогоплательщиками долларов". Ранее она высказалась против выделения Киеву новой американской помощи.