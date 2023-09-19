США призвали Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Американская администрация рассчитывает, что Баку начнет диалог с представителями жителей Нагорного Карабаха

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что Азербайджан незамедлительно прекратит военные действия в Нагорном Карабахе и начнет диалог. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США глубоко озабочены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан незамедлительно прекратить их, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - Эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы достижения мира. Мы ранее ясно дали понять Азербайджану, что применение силы для решения споров неприемлемо и противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе. Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий и к уважительному диалогу между Баку и представителями жителей Нагорного Карабаха".