Байден и Гутерриш обсудили реформирование международных институтов

Стороны также рассмотрели "актуальные мировые проблемы, включая необходимость реагирования на рост бедности и неравенства"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Нью-Йорке обсудили реформирование международных институтов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, они говорили об "актуальных мировых проблемах, включая необходимость реагирования на рост бедности и неравенства, мобилизации дополнительных ресурсов на обеспечение устойчивого развития, борьбы с изменением климата и соблюдения основополагающих принципов ООН", в том числе в свете проведения РФ специальной военной операции на Украине. Байден и Гутерриш "обсудили усилия по реформированию и укреплению международных институтов, чтобы они были более инклюзивными, эффективными и лучше приспособленными для достижения целей устойчивого развития и реагирования на мировые проблемы, такие как изменение климата и нестабильность".

Байден, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что США будут добиваться реформы Совета Безопасности ООН. По его мнению, в Совбезе всемирной организации нужны "новые голоса" и "новые мнения". Американский лидер также заверил, что США стремятся к обновлению других международных структур и объединений.