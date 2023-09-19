19 сентября, 17:44,
обновлено 19 сентября, 17:56

Зеленский посетит Канаду и выступит перед канадским парламентом

Президент Украины планирует прибыть в страну 21 сентября, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 21 сентября, прилетит в Канаду. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.

По его информации, в пятницу утром по местному времени, 22 сентября, в Оттаве он выступит перед канадским парламентом. Затем украинский президент вылетит в Торонто, после чего вернется в Европу. В общей сложности Зеленский пробудет в Канаде около 24 часов.

В марте 2022 года Зеленский уже обращался к канадскому парламенту, но тогда он это делал по видеосвязи. 

Теги:
УкраинаКанадаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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