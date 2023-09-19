Нетаньяху обсудил с Шольцем в США сотрудничество в области безопасности и Иран

По словам премьер-министра Израиля, он "однозначно дал понять, что нельзя мириться с заявлением Ирана об удалении инспекторов МАГАТЭ с иранских ядерных объектов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели встречу на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основными темами беседы стали двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и противодействие Ирану, сообщила пресс-служба израильского премьера.

"Я однозначно дал понять, что нельзя мириться с заявлением Ирана об удалении инспекторов МАГАТЭ с иранских ядерных объектов", - заявил по итогам встречи Нетаньяху, чьи высказывания распространила пресс-служба.

"Мы обсудили продолжение сотрудничества в области безопасности между странами, в первую очередь недавно заключенное соглашение на поставку [Германии израильского] комплекса ПВО "Хец-3", - добавил глава правительства еврейского государства.