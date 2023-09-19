Конституционный суд Молдавии сохранил запрет на участие в выборах членам партии "Шор"

Лидеры оппозиции отметили, что запрет нарушает положения конституции, которая гарантирует гражданам право избирать и быть избранными

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии оставил в силе поправки в Избирательный кодекс, которые не разрешают участие в выборах активистам партии "Шор" и других запрещенных политических формирований. Соответствующий вердикт был вынесен на заседании, где рассматривался протест со стороны адвокатов партии "Шор".

"Среди судей был констатирован паритет мнений <…> Прекращается рассмотрение дела о конституционности подпункта "е" пункта 2 статьи 16 Избирательного кодекса, внесенного постановлением парламента", - зачитал постановление председатель суда Николай Рошка.

Во время заседания здание пикетировали сотни сторонников партии "Шор", которые обвинили в диктатуре контролирующую парламент проевропейскую Партию действия и солидарности, а также президента страны Майю Санду. Лидеры оппозиции отмечают, что запрет нарушает положения конституции, которая гарантирует гражданам право избирать и быть избранными. Они также обратили внимание, что с сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия начала регистрацию кандидатов на выборные должности к предстоящим 5 ноября всеобщим выборам в местные органы власти.

В июне Конституционный суд поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста. В нем министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Депутаты "Шор" сохранили мандаты в парламенте, но фракция партии была расформирована. Позже парламент республики внес поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают участие в выборах членам исполнительных органов партии "Шор", а также лицам, занимавшим выборные должности или состоявшие в избирательных списках. Он коснется свыше 600 человек.

В свою очередь лидер партии Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и заявил, что представит решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор". Оппозиция оспорила запрет в КС, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.