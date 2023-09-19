Президент Бразилии досрочно покинет ГА ООН по состоянию здоровья

По данным CNN Brasil, Луис Инасиу Лула да Силва жалуется на усталость и сильные боли в области бедра

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва досрочно покинет Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на членов делегации политика.

По их словам, бразильский лидер жалуется на усталость и сильные боли в области бедра, в связи с чем планирует вылететь в Бразилиа сразу после завершения всех официальных пунктов программы. Среди прочего, на среду у него запланированы контакты с коллегами из США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским, напоминает телеканал. Согласно распространенной ранее МИД Бразилии программе пребывания Лулы да Силвы в США, его отъезд на родину был запланирован на четверг 21 сентября.

Ранее 77-летний глава государства, страдающий от артроза, несколько раз отменял мероприятия официального графика по состоянию здоровья. Он признавался, что постоянно испытывает боль из-за застарелой проблемы с тазобедренным суставом. По его словам, из-за этого он часто бывает в дурном расположении духа, становится раздражительным и нервным. Для решения этой проблемы ему необходима несложная операция, которую, однако, невозможно провести в ближайшее время из-за плотного рабочего графика. Предварительно она запланирована на конец сентября - начало октября.