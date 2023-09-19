19 сентября, 17:58
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СНБ Армении заявила, что нейтрализует шаги, направленные против внутренней безопасности

Служба нацбезопасности выпустила это заявление на фоне антиправительственных митингов в центре Еревана

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Служба нацбезопасности (СНБ) Армении на фоне антиправительственных митингов в центре Еревана заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны. Соответствующий релиз распространил пресс-центр ведомства.

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"СНБ примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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