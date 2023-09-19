СНБ Армении заявила, что нейтрализует шаги, направленные против внутренней безопасности

Служба нацбезопасности выпустила это заявление на фоне антиправительственных митингов в центре Еревана

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Служба нацбезопасности (СНБ) Армении на фоне антиправительственных митингов в центре Еревана заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны. Соответствующий релиз распространил пресс-центр ведомства.

"СНБ примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - отмечается в сообщении.