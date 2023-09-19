19 сентября, 18:01
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о взятии под контроль более 60 боевых позиций армянских сил в Карабахе

По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Анара Эйвазова, Вооруженные силы республики "успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе"

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских формирований в Карабахе. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

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"Вооруженные силы Азербайджана успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций формирований Вооруженных сил Армении", - сказал официальный представитель военного ведомства. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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