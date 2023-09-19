19 сентября, 18:09
Военная операция на Украине

В G7 спрогнозировали продолжение конфликта на Украине еще в течение шести-семи лет

Как сообщило агентство Bloomberg, США и их союзники в G7 учитывают этот прогноз при военном и финансовом планировании

ТАСС, 19 сентября. США и их союзники в G7 теперь считают, что конфликт на Украине продлится еще в течение шести-семи лет и учитывают этот прогноз при военном и финансовом планировании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, представляющий неназванную европейскую страну, входящую в G7.

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По его словам, поддерживающим Киев странам придется пересмотреть проекты своих бюджетов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать помощь в условиях такого долгосрочного конфликта.

Причиной изменения в прогнозах по длительности боевых действий послужило летнее контрнаступление ВСУ, не достигшее серьезных успехов и не оправдавшее ожиданий западных стран, уточнил источник.

Предыдущие прогнозы стран G7 относительно возможной длительности конфликта на Украине агентство не привело. 

Теги:
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