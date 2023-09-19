В ЮАР заявили, что кризис на Украине следует решить путем принятия справедливых решений

Президент республики Сирил Рамапоса отметил, что участие ЮАР в африканской мирной инициативе по поиску путей урегулирования украинского кризиса основано на желании положить конец страданиям тех, кто им затронут

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Нынешний кризис на Украине должен быть урегулирован путем достижения мирных, справедливых и прочных решений. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"ЮАР последовательно выступает за диалог, переговоры и дипломатию для предотвращения и прекращения конфликтов и достижения прочного мира, - подчеркнул он. - Мы понимаем важность привлечения всех сторон конфликта к достижению мирных, справедливых и прочных решений. Именно эти принципы лежат в основе участия ЮАР в африканской мирной инициативе, которая направлена на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной. В этом конфликте, как и во всех других конфликтах, мы настаивали на соблюдении закрепленного в Уставе ООН принципа уважения территориальной целостности каждой страны"

Рамапоса заявил, что участие ЮАР в африканской мирной инициативе по поиску путей урегулирования украинского кризиса основано на желании положить конец страданиям тех, кто им затронут. "Речь в том числе идет и о миллионах людей на нашем континенте и во всем мире, которые в результате конфликта страдают сейчас от усиливающегося голода и лишений, - подчеркнул он. - Как международное сообщество, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить диалог и не допускать шагов, которые ведут к разжиганию конфликта".

Президент ЮАР является одним из инициаторов миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. 16 июня делегация лидеров семи африканских стран, включая ЮАР, посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.