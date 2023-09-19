19 сентября, 18:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посольство США рекомендовало своим сотрудникам избегать поездок в часть регионов Армении

Запрет распространяется на поездки в приграничные с Азербайджаном районы Армении и в Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Армении разместило на своем сайте объявление о боевых действиях в Нагорном Карабахе и оповестило своих сотрудников об ограничениях, связанных с посещениями некоторых регионов Армении.

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"Местные СМИ и официальные лица сообщили о боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Сообщений о боевых действиях вдоль границы между Арменией и Азербайджаном не поступало. Посольство осознает, что ситуация быстро развивается, и продолжает внимательно за ней следить. Сотрудникам посольства и их семьям рекомендуется продолжать соблюдать действующие ограничения, которые заключаются в том, чтобы избегать необязательных поездок в ряд регионов", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на поездки в приграничные с Азербайджаном районы Армении и в Нагорный Карабах. 

Теги:
АрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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