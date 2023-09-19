19 сентября, 18:17,
обновлено 19 сентября, 18:55
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Азербайджана заявило о контакте с российскими миротворцами в Карабахе

Ведомство отметило, что создает все условия для выполнения обязанностей миротворцев

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило, что находится в оперативном контакте с российскими миротворцами в Карабахе.

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В тексте опубликованного заявления оборонного ведомства отмечается, что с азербайджанской стороны для российского миротворческого контингента "создаются все условия для выполнения своих обязанностей"

В то же время ведомство вновь призвало сложить оружие и сдаться в плен подразделения ВС Армении, "расположенные в Карабахском регионе Азербайджана". В тексте отмечается, что в таком случае "антитеррористические мероприятия будут приостановлены". 

Теги:
АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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