Минобороны Азербайджана заявило о контакте с российскими миротворцами в Карабахе

Ведомство отметило, что создает все условия для выполнения обязанностей миротворцев

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило, что находится в оперативном контакте с российскими миротворцами в Карабахе.

В тексте опубликованного заявления оборонного ведомства отмечается, что с азербайджанской стороны для российского миротворческого контингента "создаются все условия для выполнения своих обязанностей"

В то же время ведомство вновь призвало сложить оружие и сдаться в плен подразделения ВС Армении, "расположенные в Карабахском регионе Азербайджана". В тексте отмечается, что в таком случае "антитеррористические мероприятия будут приостановлены".