19 сентября, 18:26

Эрдоган призвал мировое сообщество признать независимость Северного Кипра

Президент Турции также отметил, что ожидает от миротворческих сил ООН на Кипре "тщательного соблюдения принципа беспристрастности, которую они обязаны сохранять", чтобы организация больше не теряла свою репутацию

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал с трибуны ООН признать Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК, не признана странами - членами ООН, за исключением Турции) и установить с ней дипотношения. Об этом он сказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на искренние усилия турок-киприотов, остается фактом то, что федеративное решение на острове не может быть достигнуто. Мы призываем международное сообщество принять это, признать независимость ТРСК и установить дипломатические, политические и экономические отношения с этой страной", - сказал он.

Эрдоган также заявил, что ожидает от миротворческих сил ООН на Кипре "тщательного соблюдения принципа беспристрастности, которую они обязаны сохранять", чтобы ООН больше не теряла свою репутацию.

Говоря о политике Турции в отношения региона Восточного Средиземноморья, Эрдоган заявил, что "его можно превратить в регион мира, процветания и стабильности только при условии соблюдения прав и законов для всех". "Мы же не позволяли и никому никогда не позволим игнорировать наши собственные права здесь", - сказал турецкий президент.

В середине августа на Кипре произошел инцидент, когда сотрудники Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) заблокировали проводимые северокипрскими рабочими работы по строительству дороги в районе деревни Пила в буферной зоне. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

Анкара резко отреагировала на произошедшее и раскритиковала позицию ООН. В МИД Турции отметили, что ВСООНК "обязаны одинаково относиться к обеим сторонам на острове и действовать беспристрастно". 180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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