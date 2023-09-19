ЮАР выразила обеспокоенность неконституционной сменой власти в Африке

Президент республики Сирил Рамапоса призвал ООН сделать все, что в ее силах для содержательного диалога с Африкой

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика крайне обеспокоена фактами неконституционной смены правительств в Африке. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Как и все, мы обеспокоены недавними случаями неконституционной смены правительства в некоторых частях Африки, - отметил Рамапоса. - Мировому сообществу необходимо работать вместе с Африканским союзом, чтобы поддержать мирные усилия на востоке ДР Конго, в Ливии, Судане, Сомали, Мали, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, на севере Мозамбика, в районе Великих озер, в регионе Сахель, в Нигер и на Африканском Роге".

Рамапоса призвал ООН сделать все, что в ее силах для содержательного диалога с Африкой. "Мы все также должны воздерживаться от любых действий, которые разжигают конфликты, - заметил президент ЮАР. - Необходимо инвестировать в предотвращение конфликтов и в мирное строительство".