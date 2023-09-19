Иран считает Карабах частью Азербайджана

При этом Иран призвал к диалогу для решения проблем

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать проблемы региона путем диалога. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

"Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе [обеспечение соблюдения] прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога", - приводятся слова Канани Чафи в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул готовность его страны к проведению встречи в формате "три плюс три" по урегулированию карабахской проблемы.

Ранее иранский телеканал Al Аlam информировал о состоявшейся на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН встрече министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которой среди прочего обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Детали встречи не раскрывались.