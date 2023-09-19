19 сентября, 18:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Иран считает Карабах частью Азербайджана

При этом Иран призвал к диалогу для решения проблем

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать проблемы региона путем диалога. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

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"Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе [обеспечение соблюдения] прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога", - приводятся слова Канани Чафи в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул готовность его страны к проведению встречи в формате "три плюс три" по урегулированию карабахской проблемы.

Ранее иранский телеканал Al Аlam информировал о состоявшейся на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН встрече министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которой среди прочего обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Детали встречи не раскрывались. 

Теги:
АзербайджанИранСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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