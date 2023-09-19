19 сентября, 18:36
Палестино-израильский конфликт

При вторжении израильских военных в лагерь Дженин погибли трое палестинцев

Еще более 20 получили ранения

БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Спецподразделение израильской армии провело операцию в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан против вооруженных отрядов "Бригады мучеников аль-Аксы", которые принадлежат палестинскому движению ФАТХ.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе штурма одного из зданий палестинские бойцы оказали сопротивление израильским военным. В перестрелке погибли трое палестинцев и еще свыше 20 получили ранения.

По информации телеканала, израильская армия перебрасывает подкрепления к Дженину, туда прибыла колонна из 40 военно-транспортных средств. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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