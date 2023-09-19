19 сентября, 18:37

Шольц обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильских переговоров

Стороны также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию вокруг палестино-израильских переговоров. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня канцлер Олаф Шольц встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе 50-минутной встречи главы правительств двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, региональные вопросы и сложную ситуацию в израильско-палестинском диалоге", - отметил Хебештрайт.

Вместе с тем, как указал представитель кабмина Германии, канцлер также поинтересовался у премьер-министра состоянием судебной системы в Израиле. "При этом он еще раз подчеркнул важность поиска как можно более широкой общественной поддержки в принятии таких фундаментальных решений и высоко оценил приверженность президента [Ицхака] Герцога этому вопросу", - резюмировал Хебештрайт. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминГенассамблея ООНШольц, Олаф
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