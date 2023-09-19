19 сентября, 18:41
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН проходит акция против действий Азербайджана

Сергей Юматов/ ТАСС
© Сергей Юматов/ ТАСС

Несколько протестующих развернули большой флаг Армении, другие пришли с флагами обычных размеров и плакатами с призывами остановить действия в Нагорном Карабахе

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков человек с армянскими флагами проводят акцию против действий Азербайджана у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Несколько протестующих развернули большой флаг Армении, другие пришли с флагами обычных размеров и плакатами с призывами остановить действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Одновременно рядом проводят акции протеста представители других стран, проживающих в Нью-Йорке, в том числе иранцы и китайцы. При этом подход к зданию штаб-квартиры ООН перекрыт из-за проходящей там недели высокого уровня. 

Теги:
АрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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