19 сентября, 18:40
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о беспорядках на границе с Газой

Израильские силовики применили для разгона толпы спецсредства, включая снайперский огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения вспыхнули в секторе Газа рядом с границей с Израилем, израильские силовики применили для разгона толпы спецсредства, включая снайперский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, беспорядки произошли на территории сектора Газа рядом с барьером безопасности на границе с Израилем, участие в них приняли сотни палестинцев.

"Во время инцидента погромщики привели в действие несколько взрывных устройств. Военнослужащие Армии обороны Израиля использовали в этом районе средства для разгона толпы и вели снайперский огонь. Зафиксировано несколько попаданий. Со стороны Армии обороны Израиля сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении пресс-службы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация