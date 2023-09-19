Армия Израиля сообщила о беспорядках на границе с Газой

Израильские силовики применили для разгона толпы спецсредства, включая снайперский огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения вспыхнули в секторе Газа рядом с границей с Израилем, израильские силовики применили для разгона толпы спецсредства, включая снайперский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, беспорядки произошли на территории сектора Газа рядом с барьером безопасности на границе с Израилем, участие в них приняли сотни палестинцев.

"Во время инцидента погромщики привели в действие несколько взрывных устройств. Военнослужащие Армии обороны Израиля использовали в этом районе средства для разгона толпы и вели снайперский огонь. Зафиксировано несколько попаданий. Со стороны Армии обороны Израиля сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении пресс-службы.