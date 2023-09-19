19 сентября, 18:53
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Reuters: Блинкен примет участие в армяно-азербайджанских переговорах

Госсекретарь США будет вовлечен в дипломатическое взаимодействие по ситуации в Карабахе в ближайшие 24 часа, передает агентство

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие 24 часа будет вовлечен в армяно-азербайджанские переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

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По его информации, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам выясняют детали вокруг обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Блинкен в ближайшие 24 часа, вероятно, будет вовлечен в уже ведущееся дипломатическое взаимодействие по поводу напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, утверждает агентство. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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