Словакия намерена в 2024 году втрое увеличить производство боеприпасов

По словам главы Минобороны республики Мартина Скленара, ВС Словакии планируют проводить обучение украинских военнослужащих разминированию минных полей на территориях, временно находящихся не под контролем Киева

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Словакия в 2024 году планирует увеличить производство боеприпасов в три раза. Об этом заявил министр обороны республики Мартин Скленар по итогам состоявшейся встречи Консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии, сообщило информационное агентство TASR.

"Словакия в будущем году планирует в три раза увеличить производство боеприпасов, - сказал министр. - Целью республики и ее зарубежных партнеров является предоставить максимально адресную помощь Украине в ее контрнаступлении".

ВС Словакии намерены проводить обучение украинских военнослужащих разминированию минных полей на территориях, как сказал Скленар, временно находящихся не под контролем Киева. По инициативе Литвы образована международная коалиция "по разминированию Украины", к которой присоединилась Братислава. Ею предполагается обучить и оснастить всем необходимым 10 саперных батальонов ВСУ.

Скленар, согласно агентству, на полях встречи провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который информировал его о требующейся военной помощи Киеву. Обе страны планируют расширять взаимодействия предприятий оборонной промышленности, отметило агентство.