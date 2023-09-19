В Туркмении заявили, что потенциал ООН поможет преодолеть недоверие в мировой политике

Президент республики Сердар Бердымухамедов предложил "начать обсуждение возможностей по созданию глобальной стратегии безопасности, основанной на принципах устава ООН"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Потенциал Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо использовать, чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике, считает президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

"Мы должны последовательно, настойчиво использовать потенциал этой всемирной организации, ее политическо-дипломатический инструментарий, моральный авторитет, чтобы дать взвешенную, не идеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов. Сделать это возможно только под эгидой ООН в открытом и честном диалоге", - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава Туркмении добавил, что добиться такого диалога будет непросто, однако это необходимо. "В связи с этим Туркменистан предлагает начать обсуждение возможностей по созданию глобальной стратегии безопасности, основанной на принципах устава ООН, а также основанной на общепризнанных международных нормах права с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития", - сказал Бердымухамедов.

По его мнению, такая стратегия должна отражать существование новых факторов риска, которые появились в последнее время параллельно с традиционными факторами риска. "Также считаем необходимым включить в эту стратегию ряд направлений деятельности ООН. В частности, превентивную дипломатию, как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов, применения потенциала нейтралитета для мирного и политическо-дипломатического урегулирования споров и противоречий", - заключил туркменский лидер.