В Британии рассказали о тратах на закупку вооружений из фонда помощи Украине

Как отметил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж, на эти цели было потрачено лишь четверть средств

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Около четверти средств из Международного фонда помощи Украине, учрежденного Великобританией, было потрачено на закупку вооружений для киевских властей. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж.

"После недавнего дополнительного взноса в размере £10 млн ($12,4 млн - прим. ТАСС) со стороны Швеции общий объем пожертвований в Международный фонд помощи Украине в настоящее время превышает £780 млн ($966,5 млн - прим. ТАСС). Из них £191 млн ($236,7 млн - прим. ТАСС), или более 24%, [были потрачены на приобретение вооружения для Киева] путем заключения контрактов", - говорится в письменном ответе Картлиджа на вопрос теневого министра обороны Великобритании Джона Хили, представляющего оппозиционную Лейбористскую партию.

Великобритания, которая является основным донором фонда, передала на его нужды £500 млн (около $620 млн), в том числе для закупки оборудования для разминирования, датчиков для зенитных ракетных комплексов и мостоукладчиков. Кроме того, взносы в фонд сделали власти Дании, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.