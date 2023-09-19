Лидер АдГ заявил, что в политике Бербок ведет себя как "слон в китайской посудной лавке"

Как отметил Тино Хрупалла, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу давно следовало бы отстранить главу МИД Германии от должности

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ведет себя на международной арене как "слон в китайской посудной лавке" и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу давно следовало бы отстранить ее от должности.

"Как и прежде, Бербок продолжает проводить внешнюю политику не в интересах Германии", - заявил Хрупалла. В качестве одного из примеров он привел интервью главы МИД ФРГ американскому телеканалу Fox News, в котором она назвала "диктатором" председателя КНР Си Цзиньпина. "На самом деле это провал внешней политики, которого никогда раньше не было", - констатировал лидер АдГ. "Бербок в настоящее время ведет себя как слон в китайской посудной лавке", - подчеркнул Хрупалла.

При этом он заметил, что КНР является "самым важным торговым партнером Германии и должна оставаться нашим торговым партнером". "Канцлеру Шольцу давно следовало бы принять срочные меры и отстранить этого министра иностранных дел от должности", - резюмировал Хрупалла.

15 сентября Бербок в интервью телеканалу Fox News на вопрос ведущего об исходе украинского кризиса заявила, что западные страны будут поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется", и выразила мнение, что если Россия одержит победу, то "это даст сигнал таким диктаторам как Си [Цзиньпин]". При этом глава германского внешнеполитического ведомства не пояснила, какой, по ее мнению, сигнал даст победа России китайскому лидеру. Официальный председатель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай направил Германии протест из-за высказывания Бербок, в котором она назвала "диктатором" Си Цзиньпина. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии в КНР Патрисию Флор в связи с высказыванием главы внешнеполитического ведомства ФРГ.